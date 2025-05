Faro Jovem junta associações locais, música e ‘gaming’ no Jardim Manuel Bívar

O Município de Faro volta a promover nos dias 17 e 18 de maio mais uma edição do Faro Jovem, uma mostra associativa que inclui várias iniciativas, nomeadamente demonstrações, workshops, espetáculos, música, dança, tunas, jogos de consolas PS5, simuladores, realidade virtual, robótica e muito mais.

Este evento, visa divulgar o trabalho das associações do Município, nomeadamente associações juvenis, culturais e desportivas.

Nestes dois dias, o Jardim Manuel Bívar torna-se o epicentro do ‘Faro Jovem’, com participações especiais do ‘influencer’ Rodrigo Grelha, do Artista Peculiar e do ‘gamer’ João Oliveira (JOliveira10).

Sábado à noite teremos animação musical a partir das 19h, no Coreto, com a presença da DJ Belle, da Escola de Música Moderna da ARCM e de João Tiago Neto.