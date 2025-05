O Festival da Caldeirada e do Mar está de regresso a Armação de Pêra

Os sabores da caldeirada e do mar voltam a ser destaque em mais uma edição do Festival da Caldeira e do Mar que acontece na vila de Armação de Pêra, de 23 a 25 de maio.

Organizado pelo Município de Silves, o Festival da Caldeirada e do Mar tem como objetivo destacar os produtos locais ligados ao mar, potenciando a pesca e o turismo.

A apresentação pública da iniciativa decorre no próximo dia 23 de maio, no Mercado Municipal de Armação de Pêra, pelas 11h00.

Também este ano a Conferência do Mar está de regresso. Nos dias 23 e 24 de maio, os visitantes, para além de poderem provar a típica caldeirada, terão a oportunidade de assistir à 2.ª edição da Conferência do Mar onde especialistas da área estarão presentes para debater os valores naturais, socioeconómicos, e ainda a implementação, monitorização, fiscalização e cogestão do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado, a primeira Área Marinha Protegida do país a ser criada em Portugal continental, no século XXI, e que integra a Baía de Pêra e de Armação de Pêra.

Nesta edição, quem visitar os restaurantes aderentes poderá habilitar-se a ganhar um de três prémios a sortear:

1.º prémio: 4 pulseiras para entrada livre na Feira Medieval de Silves 2025;

2.º prémio: 4 entradas numa sessão de Sunset Secret 2025;

3.º prémio: 4 entradas para uma peça de teatro no Teatro Mascarenhas Gregório (segundo e terceiro prémio serão numa data à escolha do vencedor).

Todos aqueles que escolherem um dos pratos do menu especial do Festival têm direito a um cupão do concurso, que deve ser preenchido e ao qual devem anexar a fatura e entregar no restaurante. Os vencedores serão anunciados, posteriormente, nas redes sociais do Município.

Mais de uma dezena de restaurantes participam nesta que é a 26.ª edição do festival.

Todos os pormenores e informações dos restaurantes participantes, menus especiais, mapa de localização, sorteio, Conferência do Mar podem ser consultados na página do evento, em https://www.cm-silves.pt/pt/menu/3134/26-festival-da-caldeirada.aspx . Fique atento/a!