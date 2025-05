Loulé transforma-se no epicentro das artes performativas com o festival Tanto Mar

O Tanto Mar – Festival Internacional de Artes Performativas está de regresso para a sua 6ª edição.

Entre 20 e 24 de Maio, as várias latitudes da língua portuguesa reúnem-se na cidade de Loulé, para celebrar a liberdade e várias das suas expressões, através de propostas artísticas no âmbito das artes performativas, com origem em Angola, Guiné-Bissau, Brasil, e Cabo-verde em coprodução com Portugal, este ano, a abrir o festival.

O Tanto Mar não é apenas um Festival que vive da programação artística, mas que vive da conversa solta entre cidadãos com direitos iguais.

A programação é especialmente dedicada à partilha de conhecimentos, experiências, diferentes linguagens, culturas e memórias, e além da apresentação de espetáculos no Cineteatro Louletano também terá atividades paralelas, como um workshop de rua aberto à comunidade, e a projecção de um documentário na Galeria Alfaia e no Cineteatro.

A abertura oficial do Tanto Mar, tem lugar hoje, dia 20 de Maio de 2025, em 2 momentos distintos: com a apresentação pública dos grupos participantes e debate aberto ao público, moderado por João Paulo Brito em Tantas Conversas, no Museu Municipal de Loulé.

O Tanto Mar é uma coprodução da “folha de medronho“ – associação de artes performativas de Loulé e da Câmara Municipal de Loulé. Mais informações aqui.