Faro: Algarve Design Meeting dá visibilidade a agentes criativos

O Algarve Design Meeting, evento que pretende projetar o design, nas suas mais variadas vertentes e aplicações, como ferramenta de mudança, transformação e desenvolvimento social, decorre em Faro até sábado, 24 de maio.

Do programa da 14.ª edição do evento, que decorre na Fábrica da Cerveja, fazem parte exposições, talks, cinema, oficinas, instalações, lojas pop-up e o festival internacional de videomapping. Em alguns estabelecimentos comerciais da baixa de Faro é possível apreciar as montras que foram objeto de intervenção pelos alunos de design, no âmbito do Projeto Montra.

Desta forma, o Algarve Design Meeting pretende posicionar-se como um grande amplificador de visibilidade aos agentes criativos, mostrando exemplos e práticas inspiradoras e responsáveis, capazes de promover diferentes tipos de projetos nas diferentes áreas do design.

Esta é uma oportunidade única para conhecer de perto o trabalho e a trajetória de vários profissionais, empresas e academia, que estão a moldar o presente e o futuro do design.

O Algarve Design Meeting é organizado desde 2011 pela Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve e pela Associação Nacional de Designers, divulgando o design nacional e internacional, e potenciando a ligação entre designers, empresas, academia, indústria e sociedade.

Este é um trabalho de continuidade, que se tem tornado uma referência na disseminação e promoção do design, da ESEC da Universidade do Algarve e da cidade de Faro. Para além disso, tem também como missão afirmar a região sul do país no mapa dos grandes eventos internacionais na área das indústrias criativas.