Albufeira Sounds traz a melhor música eletrónica internacional dias 7, 8 e 9 de junho

O Albufeira Sounds está de regresso à baixa da cidade. O maior festival de música eletrónica da região do Algarve acontece entre os dias 7 e 9 de junho, na Praça dos Pescadores. Está já confirmada a atuação de artistas de referência no panorama internacional. Do cartaz fazem parte nomes como Alex Gaudino, Diego Miranda e Yves V. O presidente do Município de Albufeira, José Carlos Rolo, perspetiva mais uma edição de sucesso e destaca o “impacto positivo do Albufeira Sounds na economia do concelho”.

Pelo palco do Albufeira Sounds vão passar nomes sonantes da música eletrónica a nível internacional. No primeiro dia do evento, o destaque vai para Diego Miranda. O DJ e produtor português volta a atuar em Albufeira, e vai partilhar o palco com artistas como Pette e Cirilo.

O cabeça-de-cartaz do segundo dia é o belga Yves V. O músico tem passado por festivais em todo o mundo, e partilha o alinhamento do dia 8 de junho com nomes como Tom Enzy e China.

O Albufeira Sounds termina no dia 9 de junho. A encabeçar o cartaz do último dia do evento está Alex Gaudino. O DJ e produtor italiano sobe ao palco depois das atuações de Yves Larock e Mark Ursa.

O Albufeira Sounds insere-se na estratégia que o Município tem prosseguido com vista a impulsionar o turismo, e a promover o desenvolvimento do tecido económico local.

O objetivo passa por reforçar a ‘marca’ Albufeira, através da realização de eventos de referência em diversas áreas. Para isso, além da animação musical, o recinto vai também contar com 50 expositores dedicados ao associativismo local, bem como à cultura e ao artesanato. No total, cerca de uma centena de pessoas vão expor o trabalho desenvolvido no concelho em diversas áreas, durante os 3 dias do evento.

O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, admite que “o Albufeira Sounds é hoje um evento âncora do Município, que tem permitido trazer artistas de renome até ao concelho”. Para o autarca, o evento tem tido um papel importante para “atrair novos turistas para a região”.

Também o vice-presidente do Município realça a importância do evento, que este ano “conta com uma dimensão social reforçada, através da qual vamos apoiar os Bombeiros Voluntários de Albufeira”. Cristiano Cabrita destaca ainda a necessidade de “dar continuidade à estratégia de consolidação de Albufeira nos principais mercados turísticos a nível internacional”.

O “Albufeira Sounds” tem regresso marcado para os dias 7, 8 e 9 de junho. A entrada é gratuita.

A RUA FM vai estar presente nos três dias do evento com diretos, entrevistas e muitas mais novidades!