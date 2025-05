Vila Real de Santo António: Milhanas apresenta-se no ciclo Sons de Dentro

Milhanas, uma das vozes mais promissoras da nova música portuguesa é a próxima atuação do ciclo de concertos Sons de Dentro, dia 7 de junho. O espetáculo vai ter lugar no Centro Cultural António Aleixo (CCAA), em Vila Real de Santo António, a partir das 22h00.

Com influências do fado, da literatura e de sonoridades contemporâneas, a jovem cantora e compositora traz ao palco temas como Eu de Prosa e Algo Mais, numa viagem emocional onde se cruzam introspeção, melancolia e beleza lírica. Após encher salas como o CCB e a Casa da Música, Milhanas promete uma noite memorável e intimista num ciclo que desde o início do ano já trouxe nomes grandes nomes da música nacional como Gisela João, Buba Espinho e Bizarra Locomotiva.

Os bilhetes têm um custo de 8 euros e estão à venda na bilheteira local do CCAA em em bol.pt. Reserva de bilhetes através do número de telefone 281510045, em dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

🎸 Milhanas | Ciclo Sons de Dentro ‘25

📅 07 de junho (sábado)

⏱ 22h00 | 70min s/intervalo | Plateia sentada

⚠️ M/6 anos

📍 Centro Cultural António Aleixo – Vila Real de Santo António

🎫 Bilhetes: 8€ |