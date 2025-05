Palco RUA – Música JA: Prazo de entrega de candidaturas adiado até terça-feira

O prazo das candidaturas para o concurso de projetos musicais Palco RUA – Música JA foi adiado até à próxima terça-feira, dia 3 de junho.

Por isso já sabes, se ainda não conseguiste entregar a tua candidatura e não o vais conseguir fazer até hoje às 23h59 tens mais quatro dias para o fazer.

Podes candidatar-te com a tua banda ou projeto para seres um dos oito nomes selecionados para esta mostra de música moderna.

A divulgação dos oito projetos eleitos para participarem neste concurso vão ser divulgados no dia 5 de junho. Os concertos vão decorrer nas instalações do IPDJ de Faro.

Podem concorrer músicos entre os 14 e os 35 anos que sejam naturais ou residentes no Algarve.

Cada projeto musical deverá inscrever-se com três ou, pelo menos, dois temas, que deverão ser da autoria dos candidatos, tanto na letra como na música. O áudio, enviado em formato mp3, não deverá ter duração superior a 10 minutos.

A inscrição no Palco RUA – Música JA, deverá ser realizada através do e-mail oficial da Mostra – musicaja@aaualg.pt – entre 12 de maio e 3 de junho de 2025, para onde devem ser enviados os dados dos artistas, biografia, fotografia, ficheiro áudio em formato mp3 e rider técnico.

O projeto vencedor, receberá uma atuação na FATACIL, em Lagoa, no valor de 1500 euros; o projeto classificado em segundo lugar, receberá uma atuação no Festival F, em Faro, no valor de 1000 euros; o projeto classificado em terceiro lugar, receberá uma atuação na Feira da Serra, em São Brás de Alportel, no valor de 500 euros, o projeto classificado em quarto lugar receberá uma atuação no auditório do IPDJ, em Faro, no valor de 300 euros.

Podes consultar o regulamento aqui.