Pechão: Música alternativa e cerveja artesanal em mais uma edição do Rock na Ribeira

O Rock na Ribeira está de volta à freguesia de Pechão para mais três dias de muita música alternativa, gastronomia e cerveja artesanal. Esta edição decorre durante três dias, a 7, 8 e 9 de junho, no Parque da Família.

No primeiro dia, sábado, sobem ao palco os The Black Teddys, Marc Noah, The Wax Flamingos e Cranky Geeks; no domingo os espetáculos são dos The Elephant Woman, Saída de Emergência, Cicatriz e Electric Gold; no último dia, segunda-feira, que antecede o feriado de 10 de junho, há concertos de Fita Bandido, Mau Olhado, Apocalypse Conspiracy e Sunny Slam.

Para além do Rock na Ribeira, decorre também, durante os três dias, o Beer Garden Fest, onde poderás encontrar a melhor cerveja artesanal que se faz na região.

As entradas são gratuitas.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Pechão.