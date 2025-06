Sabe aqui quem são os projetos musicais selecionados para o concurso Palco RUA Música JA 2025

Depois de mais de duas semanas de entrega de candidaturas, já foram escolhidos os projetos musicais que vão participar no concurso Palco RUA Música JA de 2025, uma iniciativa organizada pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude, a RUA FM e a Associação Académica da Universidade do Algarve.

As atuações começam já na próxima semana, com eliminatórias a decorrerem nos dias 11 e 12 de junho, no auditório do IPDJ, e a final marcada para dia 13, na esplanada do IPDJ.

Para a edição de 2025, os selecionados foram:

– Call Me Again Tomorrow

– Cristina Cherry

– Jahck

– Litos

– Lucas Tyrell

– Luk Maciel

– Rollinbaby

– Sandrino

Ao contrário de edições anteriores, este ano há quatro prémios em jogo: o projeto vencedor receberá uma atuação na FATACIL, em Lagoa, com um cachet no valor de

1500 euros; o segundo lugar receberá uma atuação no Festival F, em Faro, com um cachet no valor de 1000 euros, o terceiro lugar receberá uma atuação na Feira da Serra,

em São Brás de Alportel, com um cachet no valor de 500 euros e quem ficar em quarto lugar vai atuar no auditório do IPDJ, em Faro, com um cachet no valor de 300 euros.

Todos os projetos que se inscreveram no Palco RUA – Música JA deste ano, selecionados ou não, obrigado pela vossa inscrição e todo o sucesso na vossa carreira musical!