“Diários de um Corpo” leva tema tabu ao palco em Loulé

No dia 21 de junho, às 19h, a Sala dos Ensaios, no Largo de São Francisco, em Loulé, recebe o espetáculo de dança-performance “Diários de um Corpo”, uma criação e interpretação de Teresa Manjua, com direção musical de Joshua Gibbs-Dean e produção da associação folha de medronho.

“Diários de um Corpo” nasce da residência artística “Debaixo D’Olho” e propõe uma reflexão crua e íntima sobre um tema ainda pouco falado, mas presente na vida de muitos artistas: os distúrbios alimentares.

“Este projeto-protesto surge da urgência em trazer à cena um assunto raramente abordado, porém presente em muitos corpos da comunidade artística. […] A comparação constante, a pressão estética e os padrões exigidos por escolas e companhias de dança levam muitos artistas a carregar estes distúrbios para o resto das suas vidas”, explica Teresa Manjua.

A peça mistura movimento, texto e som para dar corpo (e voz) às tensões, expectativas e dores escondidas por trás dos palcos e das aparências. Através de frases curtas e viscerais, a sinopse dá o tom:

— Cabes?

— Sim.

— Mas não devias.

— Não consigo encolher mais.

— Estás-me a pesar as pernas.

— E sem respirar consegues?

— Não, ensinaram-me que era a única coisa que preciso fazer.

— Tu não voas e os pés ocupam espaço.

“Diários de um Corpo” é uma performance que interpela e emociona, revelando o que muitas vezes se esconde debaixo da superfície dos corpos em cena. Uma oportunidade para olhar de frente aquilo que se cala — e talvez mudar o olhar sobre o que é realmente belo e saudável.