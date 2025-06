Palco RUA – Música JA 2025 | Alterações no alinhamento dos projetos selecionados

Na última semana foram apresentados os oito projetos selecionados para a fase a eliminar do Palco RUA – Música JA 2025 mas há alterações na lista.

Por motivos alheios à organização deste concurso, os projetos musicais Call Me Again Tomorrow e Luk Maciel comunicaram a impossibilidade em participar e por isso, são substituídos pelos projetos musicais Petr Gdsoon e Suri, duas escolhas suplentes da lista de inscritos para a edição deste ano.

As atuações começam já hoje, com a primeira eliminatória do concurso a receber em palco os concertos de Cristina Cherry, Litos, Petr Gdsoon e Rollinbaby. Amanhã, quinta-feira (dia 12), decorre a segunda e última eliminatória, com concertos de Jahck Sampaio, Lucas Tyrell, Sandrino e Suri.

Os concertos estão marcados para ambos os dias a partir das 21h30, no IPDJ de Faro.

A grande final acontece na sexta-feira, com os 4 projetos eleitos desta primeira eliminatória a atuar no palco do IPDJ. Ao contrário de edições anteriores, este ano há quatro prémios em jogo: o projeto vencedor receberá uma atuação na FATACIL, em Lagoa, com um cachet no valor de 1500 euros; o segundo lugar receberá uma atuação no Festival F, em Faro, com um cachet no valor de 1000 euros, o terceiro lugar receberá uma atuação na Feira da Serra, em São Brás de Alportel, com um cachet no valor de 500 euros e quem ficar em quarto lugar vai atuar no auditório do IPDJ, em Faro, com um cachet no valor de 300 euros.

Agradecemos a compreensão por esta alteração no alinhamento.