Albufeira Sounds angaria 6 mil euros para os Bombeiros Voluntários de Albufeira

O Albufeira Sounds, que decorreu de 7 a 9 de junho, na Praia e Praça dos Pescadores, em Albufeira, juntou, durante três dias, DJs de renome internacional e talentos locais.

O maior festival de música eletrónica do Algarve contou com um cartaz de luxo, com nomes como Diego Miranda, Yves V, Tom Enzy, Yves Larock, Alex Gaudino e Mark Ursa. Sem nunca esquecer o talento local, subiram também ao palco DJ China, Zé Black, Jay Martin, Charlie Spot e muitos mais.

A solidariedade é uma faceta forte do evento, que tem vindo a apoiar associações e entidades do concelho que, face ao seu elevado trabalho em prol das comunidades, são escolhidas para serem gratificadas.

Na edição deste ano, foram apoiados os Bombeiros Voluntários de Albufeira, a quem foi entregue um cheque no valor de quase seis mil euros. Este montante, segundo Paulo, presidente dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, será aplicado em formação e na aquisição de equipamentos de proteção individual.

Este evento marcou o início dos grandes festivais de verão e contou ainda com a presença de artistas locais, artesãos e associações de Albufeira.

Durante os três dias, o Albufeira Sounds recebeu mais de 30 mil visitantes, o que, para o vice-presidente da Câmara de Albufeira, Cristiano Cabrita, “superou as expetativas”.

Questionado sobre a edição do próximo ano, Cristiano Cabrita afirmou que o cartaz já está a ser preparado e que o evento poderá incluir novas atividades, nomeadamente desportivas, uma vez que, em 2026, Albufeira será a Cidade Europeia do Desporto.

Fotos: CM Albufeira