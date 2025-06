Finalistas de Artes Visuais da Ualg expõem em Loulé

“O Bom, O Mau e o Artista” é o nome da exposição dos finalistas da licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, que estará patente ao público no Convento de Santo António, em Loulé, de 14 de junho a 5 de julho.

Esta mostra reflete não apenas a sensibilidade e criatividade dos jovens artistas, mas também o seu profundo envolvimento com a história da arte, a teoria contemporânea e a experimentação técnica em atelier. O resultado é uma multiplicidade de expressões que abrange pintura, escultura, desenho, gravura, ilustração, fotografia, vídeo, instalação multimédia e performance – cada obra revelando uma abordagem única e pessoal.

O título escolhido pelos estudantes, “O Bom, O Mau e o Artista”, afirma a sua presença crítica na sociedade, a atitude criativa e a diversidade de expressões que caracterizam estes jovens artistas. Mais do que uma referência lúdica, a alusão ao clássico filme de Sergio Leone, “O Bom, o Mau e o Vilão”, introduz uma camada de ironia no debate artístico: assim como os cowboys do western buscam um tesouro material, os artistas desta exposição perseguem sonhos transformados em poética visual – muitas vezes desafiando tradições e convenções sociais.

A inauguração acontece pelas 18h do dia 13 de junho. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 10h00 e as 13h30 e as 14h30 e as 18h00.