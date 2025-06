Estudante da UAlg é o novo campeão nacional universitário de karting

O campeonato nacional universitário de karting decorreu na última sexta-feira, dia 13, em Évora.

Alberto Sampaio, estudante do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve, sagrou-se campeão nacional universitário de karting, no campeonato que se realizou no dia 13 de junho, no kartódromo de Évora.

O Campeonato Nacional Universitário (CNU) de karting reuniu 56 estudantes-atletas, que representaram 15 clubes da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).

O evento foi organizado pela FADU Portugal, com o apoio da Associação Académica da Universidade de Évora.