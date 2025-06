Litos vence Palco RUA – Música JA 2025

Litos foi o grande vencedor da edição deste ano do Palco RUA – Música JA. A final do concurso decorreu na passada sexta-feira, dia 13 de Junho, nas instalações do IPDJ de Faro.

Cheio de energia e animação, o artista farense venceu o concurso e recebeu a oportunidade de atuar na FATACIL, em Lagoa (com um cachet no valor de 1500 euros).

O segundo lugar, entregue a Sandrino, inclui uma atuação no Festival F, em Faro (com um cachet no valor de 1000 euros). Jahck Sampaio arrecadou o terceiro lugar do concurso e uma atuação na Feira da Serra, em São Brás de Alportel (com um cachet no valor de 500 euros).

Fora do pódio (em quarto lugar) ficou Cristina Cherry, que irá ter a oportunidade de atuar no auditório do IPDJ, em Faro (com um cachet no valor de 300 euros). De recordar que, ao contrário de edições anteriores, este ano foram entregues prémios aos quatro finalistas.

As entrevistas, feitas no rescaldo da grande final do concurso, estão disponíveis no Instagram da RUA FM.

A mostra deste ano contou com 18 candidaturas, tendo sido daí selecionados 8 projetos musicais – Cristina Cherry, Jahck Sampaio, Litos, Lucas Tyrell, Petr Gdsoon, Rollinbaby, Sandrino e Suri.

O “Palco RUA – Música JA” é uma mostra de projetos musicais que vai já na 6.ª edição e que resulta da colaboração entre a RUA FM, a Associação Académica da Universidade do Algarve e a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude.