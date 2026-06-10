VRSA celebra os Santos Populares com bailes, marchas e muita animação

Junho volta a trazer o espírito dos Santos Populares ao concelho de Vila Real de Santo António, com um programa que combina música, tradição, convívio e animação popular nas freguesias de Vila Real de Santo António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

Ao longo de várias semanas, os tradicionais arraiais populares vão dar vida a diferentes pontos do concelho, com bailes ao ar livre, animação musical e marchas populares que prometem envolver a comunidade e os visitantes numa das épocas mais emblemáticas do ano.

As celebrações decorrem na Praça Marquês de Pombal e nas Hortas, em Vila Real de Santo António, na zona poente de Monte Gordo, no Largo Manuel Cabanas, em Vila Nova de Cacela, e na Rua da Nora, na Manta Rota.

Nestes espaços, os bailes populares voltam a assumir um papel de destaque, levando música, animação e convívio a residentes e visitantes ao longo de todo o mês, com a participação de diversos artistas, grupos musicais e marchas populares.

Destaque para as Marchas Populares, que marcam presença em vários momentos da programação. A Marcha da Vila, promovida pelo Grupo de Marchas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António, desfila nos dias 12, 23 e 28 de junho, na Praça Marquês de Pombal, e a 20 de junho, nas Hortas, sempre às 21h30.

A Marcha da Associação Juvenil, Social, Cultural e Desportiva de Monte Gordo apresenta-se nos dias 12, 23 e 28 de junho, na zona poente de Monte Gordo, seguindo depois para Vila Real de Santo António, onde desfila a 13 de junho, na Avenida da República, e para Vila Nova de Cacela, onde atua a 24 de junho, no Largo Manuel Cabanas. Sempre às 22h00.

O programa inclui ainda a marcha convidada «Poetas da Nossa Terra e o Nosso Padroeiro São Brás», que desfila na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, no dia 14 de junho, às 21h30, bem como a participação da Marcha da Banda Musical Castromarinense, que se junta às celebrações no dia 28 de junho, em Monte Gordo.

As entradas são livres.