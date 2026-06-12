UAlg aposta em alimentação mais sustentável e retira carne de vaca das cantinas no próximo ano letivo

A Universidade do Algarve vai avançar com a campanha “O Futuro Começa no Prato”, uma iniciativa que pretende promover escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis junto da comunidade académica.

Sob o lema “Pequenas escolhas. Grande impacto”, a campanha destaca a relação entre a alimentação, a saúde e o ambiente, incentivando o consumo de mais vegetais e alimentos de origem marinha, como sardinha, cavala, mexilhão e amêijoa.

Segundo a Universidade, estes chamados “alimentos azuis” fornecem nutrientes essenciais e podem ter um impacto ambiental inferior ao da carne de vaca, cuja produção está entre as que mais contribuem para as emissões de gases com efeito de estufa.

A reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio, considera que as instituições de ensino superior têm um papel importante na promoção de estilos de vida mais sustentáveis e sublinha que a transformação dos sistemas alimentares é uma prioridade global.

No próximo ano letivo, a carne de vaca deixará de fazer parte da oferta alimentar da universidade. Em contrapartida, serão disponibilizadas mais opções alimentares “verdes e azuis” nos campi de Gambelas e da Penha, que também vão receber melhorias nos espaços de restauração.

A iniciativa integra o projeto “Mudança Sistémica da Alimentação na UAlg”, vencedor do concurso “Greening Our Campus”, promovido no âmbito da Universidade Europeia dos Mares, SEA-EU.

Com esta medida, a Universidade do Algarve reforça o compromisso com a sustentabilidade, a valorização dos recursos locais e a promoção de hábitos alimentares mais equilibrados