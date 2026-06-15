Teatro de Palha regressa a Aljezur com programação multidisciplinar

Depois de um ano de interregno, o Teatro de Palha da Lavrar o Mar regressa ao Parque Industrial da Feiteirinha, em Aljezur, para a sua IV edição. Entre 27 de junho e 26 de julho, a estrutura efémera volta a receber artistas nacionais e internacionais, cruzando teatro, música, dança, novo circo, artes visuais, cinema e gastronomia.

Construído em palha com o apoio dos agricultores locais, o Teatro de Palha afirma-se como um espaço de encontro entre criação artística, natureza e comunidade. A arquitetura desta edição, concebida por Pedro Quintela, inspira-se na lebre-do-mar, um molusco característico da região, simbolizando adaptação, regeneração e equilíbrio.

A programação abre a 27 de junho com os Terrakota. Seguem-se espetáculos internacionais como “Par le Boudu”, de Bonaventure Gacon, “Barolosoul’O”, da companhia francesa Barolosolo, e “People”, de Claudio Stellato. O programa inclui ainda a Orquestra do Algarve, dirigida por Martim Sousa Tavares, numa homenagem ao cinema mudo através de “The General”, de Buster Keaton, e termina com a Orquestra de Jazz do Algarve e o concerto “Caribe Libre”.

A gastronomia transforma-se novamente em experiência artística com “400 gramas para partilhar – Uma ode à convivialidade”, da companhia belga Laika. O evento acolhe também o ciclo de cinema “Paisagens da Memória e do Futuro”, uma programação dedicada às famílias e a exposição “10 anos | 134 cartazes”, que reúne uma década de criação gráfica da Lavrar o Mar. O programa completo e os bilhetes estão disponíveis aqui.