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Lagos: Abriram as inscrições para a 37ª Feira Concurso Arte Doce

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Cultura

Já se encontram abertas, até ao próximo dia 30 de junho, as inscrições para participação na 37ª edição da Feira Concurso Arte Doce, um dos eventos mais emblemáticos do verão algarvio e uma referência na promoção da doçaria tradicional portuguesa.

Organizada pelo município de Lagos, a iniciativa regressa ao Complexo Desportivo de Lagos entre os dias 22 e 26 de julho, com cinco dias de sabores, criatividade, música e animação para todas as idades.

As inscrições destinam-se às várias categorias de expositores admitidas no certame, incluindo doçaria, artesanato, restauração e bebidas, e outros produtos alimentares, podendo ser efetuadas através da página do evento.

Entre os pontos altos da iniciativa, voltam a destacar-se os concursos de doçaria, que desafiam a criatividade e a técnica dos participantes. Na categoria Arte Doce, os concorrentes poderão apresentar trabalhos enquadrados nas modalidades de Tema Livre e Tema Obrigatório, este ano subordinado ao mote “Lagos: Entre Tradições e o Mar Multicultural”. Paralelamente, decorrerá o concurso “Doce de Inovação”, que distingue propostas inovadoras inspiradas na tradição e nos produtos endógenos da região, bem como o concurso “Qualidade na Tradição”, dedicado à valorização da excelência na confeção dos mais representativos doces regionais algarvios – Dom Rodrigo, Doce Fino, Morgado e Doce de Figo.

À semelhança das edições anteriores, serão atribuídos troféus em todas as categorias a concurso, estando igualmente previstos prémios monetários para os vencedores das categorias Arte Doce e Doce de Inovação. Importa destacar que os concursos da categoria Arte Doce estão abertos à participação de todos os interessados, independentemente de possuírem ou não espaço de exposição no recinto, reforçando a dimensão inclusiva e participativa do evento.

A edição de 2026 terá como região convidada o Douro, promovendo o encontro entre diferentes expressões da identidade cultural e gastronómica portuguesa. Com entrada gratuita, o programa de animação contará ainda com atuações dos cabeças de cartaz Marisa Liz, Matias Damásio, Dino D’Santiago, Carlão e Ana Moura, entre outros momentos de animação que prometem enriquecer a experiência dos visitantes.

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