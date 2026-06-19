Espetáculo de dança contemporânea QUATRO chega ao Teatro das Figuras a 9 de julho

O espetáculo de dança contemporânea QUATRO, da Emotion Dance Company, sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, no próximo dia 9 de julho, às 21h30.

Criado e coreografado por Laura Abel, QUATRO apresenta-se como uma obra intensa e emocional, inspirada pela experiência da perda e impulsionada por uma mensagem de esperança. A produção estreou em abril de 2026, em Lagoa, com lotação esgotada, tendo realizado uma segunda apresentação em Lagos durante o mês de maio.

A Emotion Dance Company nasceu com o propósito de dar continuidade ao percurso dos jovens talentos formados na Emotion Dance Academy, estabelecendo uma ligação entre a formação artística local e a profissionalização na área da dança. O projeto pretende criar, no Algarve, uma estrutura profissional capaz de acolher bailarinos após a conclusão dos seus estudos superiores, proporcionando oportunidades de criação, apresentação e desenvolvimento artístico.

Segundo a companhia, esta iniciativa visa valorizar o talento formado na região, oferecendo aos seus intérpretes um espaço de crescimento e visibilidade no panorama da dança contemporânea.

Com uma duração aproximada de 60 minutos, QUATRO propõe ao público uma experiência artística marcada pela expressividade do movimento e pela intensidade emocional da sua narrativa.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros e encontram-se disponíveis através da BOL, nos locais habituais de venda e no próprio recinto.