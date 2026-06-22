Museu de Lagos promove sessão sobre a conservação da escultura de Salgueiro Maia

No próximo dia 1 de julho, data em que se assinala o 82.º aniversário do Capitão de Abril Salgueiro Maia, o Museu de Lagos – Dr. José Formosinho acolhe a iniciativa “O Caso da Escultura do Capitão de Abril Salgueiro Maia”, integrada no ciclo “Conservar para Conhecer”.

A sessão terá lugar pelas 18h30, na Sala de Atividades do museu, e surge no âmbito da recente intervenção de conservação realizada na escultura em bronze da autoria de Jorge Coelho, instalada na Praceta Salgueiro Maia.

Durante cerca de uma hora e meia, os participantes serão convidados a descobrir o percurso de criação de uma peça escultórica, desde o modelo em barro até à sua concretização em bronze, através da tradicional técnica de fundição por cera perdida. A iniciativa pretende proporcionar uma compreensão acessível e envolvente sobre os processos de produção destas obras de arte, bem como sobre os desafios e métodos associados à sua preservação para as gerações futuras.

Organizada pela Câmara Municipal de Lagos, a atividade destina-se a maiores de 12 anos e tem participação gratuita, sujeita a inscrição prévia através de formulário online aqui.

Com esta proposta, o Museu de Lagos reforça a sua missão de divulgar o património cultural e os bastidores da conservação, promovendo uma maior valorização das obras que marcam a memória coletiva e a história contemporânea portuguesa.