Academia de Dança do Algarve dá início à época competitiva em Almancil

A ADA, Academia de Dança do Algarve, dá início a uma nova época competitiva e de formação, nas artes de danças urbanas, com o lançamento do já habitual Algarve Dance Meeting.

“O propósito deste primeiro grande evento do ano é, no próximo dia 23 de novembro, no recentemente inaugurado Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil, pôr os bailarinos participantes ‘on fire’, com a organização de um dia repleto de workshops formativos a partir das 10h00, com os melhores bailarinos e professores regionais”, revela a organização. Ao final da tarde, realiza-se ainda uma competição de Mini-Crews em Estilo Livre, pelas 19h00, com equipas de 2 a 3 elementos de todas as idades.

O programa inicia com um workshop no estilo Hip-Hop, seguido de House pelas 12h00, de Loocking pelas 13h00, Waacking e Breaking pelas 14h00, Dancehall às 15h00 e finalizando com Popping e Contemporâneo às 16h00.

Após o campeonato de Mini-Crews, todos os participantes poderão ter o prazer de se divertirem na Final Party ‘Pump the JAM’, com a animação a cargo dos já famosos DJ Rodrigo Roberto e Hugo Lopes, abrilhantado ainda pelo speaker Diogo Gouveia.