Eleições AAUAlg – Segundo ato eleitoral decorre hoje

Decorre hoje o segundo ato eleitoral das eleições para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve depois de não ter havido maioria absoluta para nenhuma das 4 listas candidatas à direção geral.

A lista T, presidida por Rodrigo Raziel obteve o maior número de votos no primeiro ato eleitoral, um total de 881, seguido da Lista A de Rita Tavares com 575, a Lista C de Leonardo Quadrio com 449 e a Lista L de Salvador Lourenço com 66 votos.

Para esta segunda volta vão a sufrágio a lista A e lista T (as duas mais votadas), que estiveram frente a frente num debate na RUA FM na semana passada. Podes rever esse debate no canal de YouTube da RUA.

As urnas estão abertas desde as 10h da manhã até 21h30 da noite, espalhadas um pouco por todos os campi da Ualg.

Podes consultar todas as informações nas imagens abaixo ou no instagram da AAUalg.