Festival Som Riscado de volta a Loulé para a 9ª edição

O Festival Som Riscado regressa à cidade de Loulé de 20 a 24 de novembro para a 9º edição com Branko, MДQUIИД e emmy Curl.

A edição deste ano junta concertos, instalações e workshops, com o objetivo de ir mais além atraindo novos públicos com uma programação completa durante os 4 dias.

O Concerto Orquestral Multimédia IA, dirigida por Pedro Louzeiro abre o primeiro dia do festival. A performance baseia-se no sistema Comprovisador, que o autor desenvolveu no âmbito dos seus estudos de Doutoramento, contando com 23 músicos em palco, quatro dos quais são solistas/improvisadores. O concerto realizar-se-á às 21h no Cineteatro Louletano, é gratuito, mas sujeito a marcação prévia.

As Comédias de Alice estão na programação do Som Riscado por Tó Trips no Auditório do Solar da Música Nova. As curtas-metragens são protagonizadas por Alice, uma pequena heroína de carne e osso, que se move num universo de desenhos animados.

O compositor, produtor e DJ, Branko também está presente nesta 9ª edição, com o seu novo álbum “Soma”. A acompanhá-lo estarão outros músicos em palco recriando a atmosfera do seu mais recente álbum. A componente multimédia também estará presente dando dinamismo a toda a sua performance.

A artista emmy Curl sobe ao palco do Auditório do Solar da Música Nova, dia 24 de novembro, com o seu novo álbum “Pastoral” e o seu regresso aos palcos . Nos seus concertos emmy permite a quem a ouve de mergulhar na cultura ancestral portuguesa viajando pelas paisagens do interior de Portugal.

Os MДQUIИД são uma novidade surpreendente, pela juventude do seu projeto e estão no cartaz do Som Riscado 2024. Com a sua música tentam reproduzir, em formato power trio clássico (guitarra+baixo+bateria), a estética que geralmente se associa ao body music, ao industrial e ao techno, construindo pontes diplomáticas entre a música de dança, o psicadélico e o punk. Toda esta energia é acompanhada ao vivo por um VJ que trabalha a manipulação visual em tempo real, onde o preto e branco é explorado sob todas as suas formas.

Som Riscado – Festival de Música e Imagem envolve música, imagem e criatividade perpetuando a sua marca única e diferenciadora com nomes sonantes da música portuguesa. De 20 a 24 de novembro estará pela cidade de Loulé, mais concretamente no Cineteatro Louletano, Palácio Gama Lobo, Casa da Cultura de Loulé, Solar da Música Nova, Escola Secundária de Loulé e Sede do Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé.

Para mais informações sobre a programação e o festival: https://cineteatro.cm-loule.pt/40812/festival-som-riscado-2024-%7B9-edicao%7D