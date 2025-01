Animação não vai faltar nas comemorações dos 37 anos da cidade de Loulé

Este sábado Loulé celebra 37 anos de elevação ao estatuto de cidade. Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Loulé promove um programa comemorativo.

As celebrações arrancam na véspera, dia 31 de janeiro, pelas 21h39, com um momento cultural, no Cineteatro Louletano. Sob a batuta do Maestro Titular Pablo Urbina, a Orquestra do Algarve apresenta o Concerto Orquestral ‘Linhagem Britânica’, com música de Malcolm Arnold, Ruth Gipps e Franz Joseph Haydn.

No dia 1, a partir das 9h30, no Auditório do Solar da Música Nova, há uma sessão comemorativa que arranca com a atuação dos alunos do Conservatório de Música de Loulé ‘Francisco Rosado.

Depois das boas-vindas do presidente Vítor Aleixo, José Teiga e Tapé seguem com a leitura de um texto da autoria da escritora Lídia Jorge. Pelas 10h00 inicia a mesa-redonda ‘Ser Louletano, viver em Loulé’, que contará com a participação de Helena Guerreiro, médica do ABC, da escritora Lídia Jorge, do homem do andor Horácio Ferreira, do empresário Nelson Ponte, da advogada e cronista Carmo Afonso e o diretor do Conservatório de Música, Sérgio Leite. A moderação estará a cargo da jornalista Elisabete Rodrigues.

Às 11h30 é realizada uma visita a espaços ligados à ciência e investigação, na cidade de Loulé, nomeadamente ao Edifício Outreach (laboratório do ABC na Rua do Cemitério) e ao Centro de Simulação Cirúrgica do ABC. Por último, na área da habitação, os participantes têm a oportunidade de visitar o andar-modelo da Urbanização Clona, em Vale de Rãs.

À tarde, a população é convidada a participar numa visita guiada ao património da cidade. O ponto de encontro é no Skate Parque. A participação é gratuita, com inscrição obrigatória para turismo@cm-loule.pt

O dia encerra com o concerto dos The Black Mamba, às 21h00, no Cineteatro Louletano.