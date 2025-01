Inclusão é o tema da 17ª edição da UAlgzine

A Universidade do Algarve acaba de lançar a 17ª edição da revista institucional «UALGzine». O lançamento oficial decorreu no dia 29 de janeiro no anfiteatro 1.5 do complexo pedagógico, Campus da Penha, num evento intitulado “Conversas Inclusivas”.

Nesta sessão, que contou com a presença de algumas das pessoas entrevistadas, foram apresentados alguns dados referentes à Universidade do Algarve, com o objetivo de mostrar que a inclusão é um princípio fundamental, que transpõe todas as dimensões da vida em sociedade, e que políticas inclusivas desempenham um papel crucial para criar comunidades académicas mais justas e equitativas.

Para além do lançamento oficial da revista e da intervenção do reitor da UAlg, Paulo Águas, o evento contemplou uma mesa redonda sobre inclusão, moderada por Helena Figueiras, jornalista da RTP, que teve como intervenientes Eduardo Esteves, pró-reitor para a Inovação Pedagógica e Apoio ao Estudante da UAlg, Maria Helena Martins, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Específicas (GAENEE) da UAlg, Luciano Figueiredo, Acting Recruitment & Sourcing Manager da IKEA Portugal, e João Varela, coordenador do Centro de Vida Independente de Faro.

Com uma periodicidade anual, esta edição da UAlgzine é dedicada à temática da Inclusão e tem como mote “As histórias das pessoas permanecem invisíveis até serem contadas”, dando a conhecer testemunhos inspiradores de alumni, estudantes, docentes e funcionários da UAlg.

Sendo a inclusão uma temática tão vasta, neste número estão presentes histórias ligadas à inclusão educacional, à social, à cultural, à laboral e à digital, bem como à inclusão na governança, onde é possível conhecer um pouco do que se faz na UAlg para que se torne, cada vez mais, uma Universidade inclusiva.

À semelhança das edições anteriores, destina-se a um público-alvo diversificado, mantendo uma abordagem generalista e de fácil compreensão, com o objetivo de divulgar a produção de conhecimento gerado e a partilha das atividades desenvolvidas e seus resultados, em prol da sociedade.

Podes ver esta e esta e edições anteriores da UALGzine aqui e podes ainda assistir ao vídeo do evento aqui

Fotos UALG