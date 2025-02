Projeto Metro Bus para ligar Olhão, Faro e Loulé em consulta pública

Está em consulta pública o Programa Base do Estudo e Viabilidade do Traçado do Sistema de Transporte Público em Canal Dedicado (TPSP), do tipo Metro-Bus, que irá ligar as localidades de Olhão, Faro, Montenegro, Aeroporto, Universidade do Algarve, Parque das Cidades e Loulé.

A consulta estará disponível durante 30 dias úteis, entre 30 de janeiro e 13 de março de 2025, no site da CCDR Algarve e no Portal Participa.

Este projeto, com uma extensão prevista de 37,6 km, visa a implementação de um sistema de transporte público sustentável, eficiente e integrado na região, na bacia de emprego desta área do território.

A proposta em consulta prevê a criação de um corredor de transporte público dedicado, operado por um sistema de MetroBus ou Bus Rapid Transit (BRT), apresentando várias vantagens, como maior eficiência (melhor integração no tecido urbano, proporcionando uma resposta mais adaptada às necessidades dos cidadãos), expansão futura (possibilidade de pós 2029, integrar outras localidades do Algarve, como Quarteira, Almancil e até Albufeira, contribuindo para a melhoria da conectividade regional), sustentabilidade (o sistema é elétrico, promovendo a redução de emissões de carbono e incentivando o uso de modos de transporte mais ecológicos) e facilidade de integração (serviço complementar e interligado com o serviço oferecido pela rede ferroviária existente, permitindo um serviço mais flexível e integrado).

O traçado proposto foi desenvolvido tendo em consideração as necessidades de mobilidade das populações de Faro, Olhão e Loulé, ao mesmo tempo que serve locais-chave que constituem uma bacia de emprego com grande relevância regional, onde se localizam os quatro grandes polos geradores de empregos e atividades económicas diversas (Universidade do Algarve, Aeroporto Internacional Gago Coutinho, Parque das Cidades e Centro Comercial de Loulé), que provocam um grande número as deslocações pendulares nestes três concelhos.

A estimativa de custos da empreitada geral de construção do traçado base é de cerca de 203,1 milhões de euros. Este valor inclui a construção de novas vias rodoviárias, estações intermediárias e terminais, estruturas de contenção, viadutos e túneis, bem como o sistema de alimentação energética e sinalização necessárias para a implementação do sistema MetroBus/BRT.

Segundo a CCDR, o projeto está alinhado com o objetivo específico de RSO2.8 – promover uma mobilidade urbana multimodal sustentável, como um projeto estruturante para a transição para uma economia com zero emissões líquidas de carbono do Programa Regional ALGARVE 2030, aprovado pela Comissão Europeia”.

Este estudo está a ser desenvolvido pela CCDR Algarve no contexto da sua missão de planeamento e execução de políticas de desenvolvimento regional nos domínios do ambiente e cidades, e de integração de soluções que promovam a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida nas cidades da região, em colaboração com a AMAL enquanto Autoridade Regional de Mobilidade e Transportes, os municípios de Olhão, Faro e Loulé, a Universidade do Algarve, o Aeroporto Internacional Gago Coutinho de Faro e o Turismo do Algarve (RTA).

A consulta pública agora lançada é uma etapa necessária para recolher opiniões e contributos da comunidade, entidades e outras partes interessadas sobre o Programa Base do Estudo e Viabilidade do Traçado.

Os interessados podem consultar os documentos do projeto completo, incluindo o traçado detalhado e as estimativas de custos, nos links acima referidos e enviar as suas sugestões até 13 de março de 2025. As propostas podem ser dirigidas ao Conselho Diretivo da CCDR ALGARVE, IP, através do portal participa.

Após o término da consulta pública, as opiniões recolhidas serão analisadas, e as conclusões serão integradas no processo final de elaboração do projeto, com um forte impacto na transição energética e na qualidade de vida da população.

Vê em baixo o mapa do trajeto previsto.