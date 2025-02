VRSA: Gisela João, Buba Espinho, GNR e muito mais no ciclo de música ao vivo ‘Sons de Dentro’

A 3ª edição do ciclo de música ao vivo ‘Sons de Dentro’ arranca já este mês para a sua versão de 2025 e traz, à cidade de Vila Real de Santo António, um leque de propostas ecléticas que pretendem representar o que de melhor se faz na música nacional, da contemporaneidade à consagração.

Ao longo do ano, o auditório do Centro Cultural António Aleixo vai ser palco de sete espetáculos, sendo o primeiro deles já no próximo dia 8 de fevereiro, com Gisela João a subir a palco para apresentar o seu mais recente espetáculo.

Em abril, é a vez de Buba Espinho mostrar as suas raízes alentejanas e no mês seguinte, em maio, os históricos Bizarra Locomotiva começam já a preparar o verão vilarealense. A emergente artista Milhanas preenche este ciclo em junho e os GNR sobem ao palco em setembro. Margarida Campelo, em novembro, e Valter Lobo, em dezembro, fecham esta 3ª edição do ‘Sons de Dentro’.

O ciclo ‘Sons de Dentro’ é uma das apostas do município para a transformação do território através da ação cultural, afirmando Vila Real de Santo António como um dos polos dinamizadores culturais do Algarve.

As informações de bilheteira estarão disponíveis em breve, através do site bol ou da bilheteira física do Centro Cultural António Aleixo.