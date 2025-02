UAlg volta a abrir candidaturas para 39 formações gratuitas no âmbito do Programa “Impulso Mais Digital”

No âmbito do Programa “Impulso Mais Digital”, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a Universidade do Algarve voltar a abrir candidaturas (2ª edição), até 14 de fevereiro, para 39 formações totalmente gratuitas.

Este programa, que tem como objetivo alargar a capacidade de formação em competências digitais aos domínios não CTEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), realiza-se no âmbito do consórcio “Digital Sul + Ilhas”, composto por seis Instituições de Ensino Superior (IES) – Universidade do Algarve, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade da Madeira, Universidade dos Açores e Egas Moniz.

As Unidades Curriculares são apresentadas autonomamente e são organizadas em módulos de formação, que seguem a lógica de microcredenciação, de acordo com o referencial de boa prática do InCode 2030, e podem ser oferecidas em formato híbrido ou à distância. A UAlg tem candidaturas abertas para microcredenciais nas seguintes áreas de formação: Comunicação Digital e Cidadania; Criação de Conteúdos Digitais; Segurança e Privacidade; e Soluções de Base Tecnológica.

Os módulos disponibilizados abrangem diversas áreas como Literacia Digital, Pensamento Computacional, Programação, Digital Media, Comunicação e Design Multimédia, Cibersegurança e Privacidade, Ciência dos Dados e Análise, Inteligência Artificial e Fabricação Digital.

O projeto, financiado pelo PRR, submedida “Reforço das Competências Digitais”, visa promover a igualdade de género, de oportunidades e não discriminação. Ao capacitar jovens e adultos em competências digitais, o consórcio contribui para uma sociedade mais inclusiva e preparada para os desafios do futuro digital.

Candidaturas e mais informações em: https://www.ualg.pt/impulso-mais-digital