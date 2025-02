Silves: Carminho, Os Quatro e Meia, Rouxinol Faduncho e muito mais animação na 9ª Mostra da Laranja

A 9.ª Mostra Silves Capital da Laranja arranca na próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro, e decorre até domingo, dia 16, no palco principal da FISSUL, em Silves, com a presença de grandes nomes da música portuguesa e da comédia.

Carminho, Os Quatro e Meia e Rouxinol Faduncho vão ser o destaque do evento que conta já com a sua 9.ª edição e junta dezenas de expositores, produtores ligados à citricultura, associações locais e entidades regionais. Durante três dias quem visitar a mostra irá saborear e desfrutar dos melhores produtos locais e regionais, vinhos, gastronomia variada, doçaria, artesanato original, sempre com a presença da laranja de Silves.

No dia 14, a inauguração oficial do evento acontece às 10h30 e a tarde será marcada pela, já habitual, Conferência Laranja XXI, cuja temática em debate é de extrema relevância ‘A Água que Une’, e que pretende, uma vez mais, dar voz aos agricultores e a este setor de atividade de especial importância para o concelho de Silves.

Ao longo do fim de semana vão ser muitas as atividades a decorrer, que passam pelo Concurso Internacional de Cocktails – Silves Capital da Laranja, pelo debate ‘Micro, Pequenas e Médias Empresas – Que apoios? Que instrumentos financeiros? Que incentivos?’, na qual a Confederação Portuguesas das Micro, Pequenas e Médias Empresas, em parceria com a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste respondem a todas estas perguntas. Há ainda lugar para a dinamização do Seminário ‘As Alterações Climáticas e a Citricultura’, em que a Universidade do Algarve traz uma visão prática de projetos de agricultura mais eficiente.

Como não podia deixar de ser, a 9.ª Mostra Silves Capital da Laranja traz também atuações variadas de música e dança tradicional, espaços dedicados aos mais pequenos e, ainda, a Marcha dos Namorados, que é já uma referência na região do Algarve.

Pelas ruas da cidade de Silves, a laranja será também a rainha com a realização da 9ª edição do Fim de Semana com Sabor a Laranja, que tem início no dia 13 de fevereiro. Os restaurantes aderentes da iniciativa preparam-se para apresentar pratos criativos e diversificados nos quais o sabor principal será a característica e excecional Laranja de Silves.

O programa completo desta edição será divulgado em breve. Fica atento às novidades aqui.