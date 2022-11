Concerto The Smokestackers – Comemoração dos 20 Anos da RUA FM

No âmbito da comemoração dos 20 anos da Rádio Universitária do Algarve, os Smokestackers atuam no Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, em Faro.

The Smokestackers, surgem de uma conversa em estúdio e de um gosto em comum – os Blues. Sempre com as raízes do mesmo em cena, representam a imagem e sentimento do género, num reportório que abrange o tradicional e uma sonoridade mais atual. Entre o acústico e o elétrico, o Mississippi e o Delta, os Smokestackers têm já a sua própria identidade, representada no seu primeiro disco de originais “Road Songs”, editado em fevereiro de 2020.

Uma noite cheia de blues, num concerto comemorativo, a realizar no dia 19 de novembro, às 21h30, com entrada gratuita.