Dia Mundial da Música celebrado no Algarve com vários eventos

Comemorado anualmente a 1 de outubro desde 1975, o Dia Mundial da Música foi criado por determinação do International Music Council, uma instituição fundada em 1949 pela UNESCO, que agrega vários organismos e individualidades do mundo da música.

Este ano, vários Municípios e agentes culturais da região prepararam programas especiais para celebrar esta data, promovendo palestras sobre a temática, apresentando o resultado do trabalho efetuado no Algarve e trazendo projetos nacionais de renome internacional, procurando criar momentos inesquecíveis!

Entre outros espetáculos, destacamos o concerto da Orquestra do Algarve na Igreja do Carmo em Tavira, com um programa dedicado ao compositor austríaco Franz Schubert que, aos dezoito anos, em 1815, contava já várias tentativas de escrita para a ópera, o teatro e o singspiel. “Os amigos de Salamanca” foi um esforço levado a cabo até ao fim, de que existe uma abertura e dezoito números musicais divididos em dois atos, que deveriam acompanhar a récita da peça teatral de Johann Mayrhofer.

Neste concerto dirigido por José Eduardo Gomes, a Orquestra do Algarve dá também a ouvir uma homenagem a Schubert levada a cabo por Anton Webern na orquestração das suas “Danças Alemãs”.

Ouvem-se ainda as obras de Schubert “Rosamunde”, Entr’actes pós ato III e, por fim, a terceira sinfonia, escrita no mesmo ano de 1815 e que o compositor nunca chegou a ouvir ao vivo na sua vida, mas que é a sua primeira obra sinfónica de pleno fôlego e maturidade, que abre caminho a uma sucessão de sinfonias esplêndidas daqui até ao fim da sua curta vida.

Nas redes sociais da Unidade de Cultura, poderá encontrar esta e outras sugestões, convidando mais uma vez os Algarvios e visitantes a conhecer e experienciar a oferta cultural da região.