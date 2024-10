Faro assinala o dia internacional do idoso com a divulgação do gabinete de apoio ao idoso

Neste dia 1 de Outubro, comemora-se o dia Internacional do Idoso, que o Município de Faro, pretende assinalar com o lançamento deste vídeo.

Desta forma, dá-se a conhecer o Gabinete de Apoio ao Idoso (GAI) e uma das suas missões, que se centra, na promoção dos direitos sociais das pessoas Idosas. Criado em 2012, o GAI destina-se ao atendimento específico de munícipes idosos e/ou respetivos familiares, residentes no concelho de Faro, tendo a criação deste serviço surgido devido à necessidade de dar resposta às problemáticas específicas desta população.

As principais respostas do GAI no âmbito do acompanhamento, são:

Identificar as principais necessidades de forma a encaminhar o munícipe para a resposta social mais adequada;

Promover o acesso a prestações sociais, auxiliando no preenchimento dos respetivos formulários/requerimentos;

Mediar as situações de risco/perigo com os Serviços do Ministério Público;

Instruir Processos no âmbito do regime jurídico do Estatuto de Maior Acompanhado, junto dos Serviços do Ministério Público;

Acompanhar as situações sinalizadas tendo em vista a sua resolução em articulação com as Entidades com respostas na área do envelhecimento do concelho de Faro;

Atribuir Equipamentos de Teleassistência Domiciliária, Cartão Abem e/ou Apoios Económicos de carácter eventual, aos munícipes seniores que se encontrem numa situação de maior vulnerabilidade;

Dinamizar atividades de carácter lúdico e recreativo para a população sénior do concelho, no âmbito do Programa Faro Sénior;

Criação da Comissão Municipal de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa de Faro (CMPDPIF).

Criada em 2022, através do Regulamento n.º 898/2022 de 22 de setembro de 2022, a CMPDPIF constitui-se como um órgão local de representação das pessoas idosas, com funções consultivas, de apreciação e análise de problemas e de propostas de solução.

Visa, por conseguinte, prevenir ou erradicar situações de alegados maus-tratos e/ou negligência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes idosos do concelho de Faro através do acesso à informação e promoção dos seus direitos e proteção, por forma a garantir o seu bem-estar, dignidade e qualidade de vida.

Neste contexto, compete à CMPDPIF proceder à analise das situações que lhe são sinalizadas, levar a cabo os procedimentos necessários à salvaguarda da segurança e promoção da dignidade da pessoa idosa, esclarecer/informar a população idosa e respectivos familiares dos seus direitos, facilitando o acesso aos serviços disponíveis, sensibilizar a população em geral para a necessidade de proteção das pessoas idosas e para a importância da sua valorização e promoção de um envelhecimento saudável e ativo, assim como desenvolver ações de prevenção das situações de perigo, em particular em situações em que as pessoas idosas sejam vitimas de violência.

Caso necessite ou conheça alguém que possa carecer deste apoio, contacte o 289 870869 ou idosos@cm-faro.pt