Universidade do Algarve inicia construção do novo Pavilhão das Artes

A Universidade do Algarve assinou hoje, dia 01 de outubro, o auto de consignação que marca o início dos trabalhos referentes à empreitada de Construção do Pavilhão das Artes, no Campus de Gambelas, adjudicada por mais de 1 milhão de euros, à empresa Engicloud.

No ato de assinatura compareceram o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, em representação da entidade adjudicante, e Vasco Filipe de Sousa Mesquita, em representação do adjudicatário, a fim de este tomar conhecimento dos trabalhos a realizar de acordo com o caderno de encargos patenteado no referido procedimento.

Com este ato reconheceu-se que os trabalhos podiam desde já ser iniciados, sendo o prazo de execução de 365 dias.

O novo edifício, destinado ao curso de Artes Visuais, será composto por um piso com um hall central, para eventos e exposições, seis salas de aula – 3 laboratórios, 1 sala desenho, 1 multimédia e 1 pós-graduação – duas oficinas, dois estúdios de fotografia (analógica e digital) e um bar, com lotação de 92 lugares.

A solução apresentada ao nível de climatização visa o conforto térmico e qualidade do ar interior, com ventilação natural no hall e unidades interiores de climatização e ventilação regulável nas salas. O edifício contempla ainda a colocação de 90 painéis fotovoltaicos.

Projeto Exterior

Projeto Interior