Faro e Loulé: Outubro arranca em força na Mákina de Cena

Três sessões de Pé de Laranja Lima em Faro e concerto a solo de Alexandre Frazão marcam a primeira semana do mês.

Após 3 sessões esgotadas no Cineteatro Louletano, o recém-estreado espetáculo Pé de Laranja Lima, uma criação da Mákina de Cena baseada no clássico infantojuvenil de José Mauro de Vasconcelos, ruma agora a Faro para 3 novas sessões no espaço do IPDJ, já nos próximos dias 2, 3 e 4 de outubro.

Com encenação de Carolina Santos e interpretações de Beatriz Medeiros, Mauro Coelho e Rafaella Ambrozio este espetáculo assume-se como uma ode à alegria-mais-forte-que-tudo das crianças que conhecem mais dor do que deveriam, e um regresso de três adultos ao lugar do tudo é possível, que só a imaginação permite.

O dispositivo cénico surpreendente convida o público para muito perto da ação, quase como se fizesse parte dela, nesta que é a segunda incursão da Mákina de Cena pelos clássicos da literatura infantojuvenil.

Pé de Laranja Lima estará em cena dias 2 e 4 de outubro às 21h30 e dia 3 às 18h30. A lotação é limitada a 47 lugares por sessão e os lugares deverão ser reservados através deste email.

Para fechar a semana com chave de ouro, no domingo dia 6, a Casa da Mákina abre portas a um dos mais conceituados músicos portugueses; o baterista Alexandre Frazão é o protagonista deste que é o segundo concerto das ‘The Solo Sessions’, proposta da Mákina de Cena para o MdC Jazz Club no último trimestre deste ano. Nos últimos meses do ano, esta estrutura traz a Loulé reconhecidos músicos do panorama jazz nacional, no formato concerto a solo. Uma atmosfera íntima e subtil, que permite conhecer a fundo, tanto os artistas, como a sonoridade e potencial de cada instrumento.

Nascido no Rio de Janeiro e radicado em Portugal desde 1987, Alexandre Frazão é um dos mais respeitados bateristas do panorama nacional. Ao longo da sua carreira, dedicou-se principalmente ao jazz e à música improvisada, tendo colaborado, entre outros, com Maria João e Mário Laginha, Bernardo Sassetti, Carlos Barretto, Perico Sambeat, e Mark Turner. Pela sua versatilidade, envereda frequentemente por outros ‘idiomas musicais’, tendo trabalhado, entre outros, com Resistência, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Ala dos Namorados e Dead Combo.

Apresenta-se na Casa da Mákina em formato a solo, para um concerto intimista mas repleto de energia, que nos permitirá descobrir mais uma faceta deste multifacetado instrumentista.

Os bilhetes têm um custo de 7 euros e deverão ser reservados através deste email.