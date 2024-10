Rubrica sobre saúde mental/psicologia estreia amanhã na RUA FM

A nova rubrica da RUA FM chama-se “Diálogos Mentais” e pode ser ouvida todas as quintas-feiras às 08h15 e 18h15.

Este novo conteúdo de antena vai-se dedicar às mais variadas temáticas das áreas da saúde mental/psicologia, num contexto académico para os alunos da Universidade do Algarve. Num formato de diálogo entre dois profissionais do gabinete de Psicologia da UAlg, os “Diálogos Mentais” vão-se focar em três grandes pontos: conhecimento, saúde mental e o bem-estar de toda a comunidade académica. Esta rubrica é uma iniciativa do gabinete de Psicologia da UAlg.

Podes ouvir esta rubrica na emissão da RUA FM, todas as quintas-feiras, às 08h15 e 18h15, em 102.7 ou rua.pt. A rubrica fica também disponível online no SoundCloud da RUA FM logo após a sua transmissão, a partir das 08h30.

Podes descobrir mais sobre os serviços de Psicologia da UAlg aqui.