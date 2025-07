Dunas Sunset 2025: Três noites de sol, música e sabores em Quarteira

Um dos eventos mais quentes deste verão algarvio está prestes a acontecer em Quarteira: o Dunas Sunset 2025, que animará o Passeio das Dunas nos dias 22, 23 e 24 de julho.

Organizado pela Câmara Municipal de Loulé em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, o festival promete uma combinação vibrante de música, animação e gastronomia, com entrada livre para todos os que desejem celebrar à beira-mar.

Na primeira noite, 22 de julho, subir ao palco será o consagrado João Pedro Pais, artista com cerca de 420 000 discos vendidos ao longo de duas décadas de carreira, capaz de encantar o público com voz e presença. No dia 23, será a vez de Jimmy P (Joel Plácido), cujo percurso artístico reflete influências de Angola, Porto e Paris, com uma carreira que se destacou, inclusive, com um concerto esgotado no Coliseu do Porto. O encerramento no dia 24 ficará a cargo de Slow J (João Batista Coelho), rapper, produtor musical e compositor luso‑angolano, distinguido nos Prémios Play 2025 com os galardões de Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica.

A partir das 19h00, o Passeio das Dunas será palco de muita animação, música ambiente e uma diversificada oferta gastronómica, envolvendo residentes e turistas num ambiente descontraído e festivo. Bancas com petiscos, zonas de convívio e boa disposição prometem marcar o ritmo dos três dias de festival, com entrada gratuita para todas as idades.

O Dunas Sunset integra ainda o vasto programa “Verão Ativo” promovido em Quarteira ao longo de julho a setembro, que inclui atividades desportivas ao ar livre, bailes, mercado de artesanato e concertos em diversos espaços, como o Jardim Filipe Jonas e o Largo do Centro Autárquico. Esta iniciativa visa dinamizar a cidade para além da época balnear, reforçando o turismo local e incentivando momentos de lazer e cultura para todas as faixas etárias.

A expectativa é grande para mais uma edição que combina talentos da música nacional, animação descontraída e sabores da gastronomia regional, tudo de acesso gratuito junto ao mar. O Dunas Sunset 2025 convida a comunidade algarvia e visitantes a juntarem-se às boas vibrações de um pôr do sol musical em pleno coração de Quarteira.