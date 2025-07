25ª Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira arranca dia 17 de julho

Filmes aclamados pelo mundo brilham nas noites de verão em Tavira

Vinte e dois filmes, convidados especiais, música ao vivo e muitas surpresas fazem parte da programação da 25ª edição.

Os Claustros do Convento do Carmo, em Tavira, voltam a transformar-se numa enorme sala de cinema para acolher a Mostra de Cinema ao Ar Livre. O evento, organizado pelo Cineclube de Tavira, acontece de 17 a 27 de julho e de 7 a 17 de agosto. As sessões começam todas às 21h30. Este ano, a Mostra celebra 25 anos de existência, uma data que vai ser celebrada com uma programação especial.

“Há filmes que não contam apenas uma história, eles abrem uma fresta. Nesta edição da Mostra, espreitamos um mundo onde o tempo corre de outra forma, onde a matéria do cinema – imagem, som, silêncio, corpo, luz –, se torna linguagem de memória, de resistência, de pertença. Para celebrar estes 25 anos, reunimos obras que persistem, mesmo depois de os créditos finais se apagarem. A programação percorre geografias, tempos e afetos. Das ruas vibrantes de Mumbai ao silêncio ancestral da floresta Amazónica, dos Alpes de um passado em guerra à adolescência na ilha de Fogo ou às ruas de Kent, cada filme convoca-nos a partilhar histórias de pertença, perda, resistência e descoberta. São narrativas enraizadas no real, mas abertas ao inesperado, com personagens que se procuram a si mesmas nos outros e no mundo em mudança.”, revela Candela Varas, programadora da Mostra.

Para a noite de abertura, o Cineclube de Tavira escolheu um dos filmes mais aplaudidos pela crítica internacional. ‘All We Imagine as Light’, de Payal Kapadia, foi premiado no Festival de Cannes 2024 e nomeado para Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Realizadora nos Globos de Ouro 2025. O filme, que é uma ode luminosa à amizade e à esperança, acompanha a vida de três mulheres de classe trabalhadora em Mumbai, na Índia. Para além desta obra-prima, a 17 de julho será também mostrado ao público o resultado da oficina de criação coletiva ‘Palavra Paisagem Escavada’, que decorreu no dia 21 de junho. Dirigido pelas artistas Flora Lahuerta e Natalia Loyola, o momento criativo fez nascer um videopoema, concebido a partir dos vídeos e textos pessoais dos participantes.

Já na noite de 19 de julho, a Mostra leva-nos até ao continente americano, mais propriamente até Cuba. Através de uma colaboração com o coletivo Archivistas Salvages será apresentada a primeira de quatro curtas-metragens escolhidas para a programação. Intitulada ‘Opus Habana’, a obra é uma das muitas que fazem parte de ‘Los Subterráneos’, o primeiro arquivo de cinema amador cubano, criado pelo coletivo Archivistas Salvajes em colaboração com a EQZE (Elias Querejeta Zine Eskola – no País Basco). Com mais de 300 filmes resgatados e restaurados, o acervo revela um movimento cinematográfico de notável valor histórico e cultural. Com obras até então ignoradas, o arquivo já foi exibido em prestigiados festivais e instituições internacionais, como o Festival de San Sebastián e o Cinéma du Réel. Agora, chega pela primeira vez a Portugal, na Mostra de Cinema de Tavira.

No dia seguinte, a 20 de julho, numa sessão especialmente pensada para celebrar os 25 anos da Mostra, é tempo de homenagear David Lynch. Para além de poder ver ou rever o mais surpreendente filme do músico e realizador norte-americano, ‘Uma História Simples’, o público pode ainda apreciar a peça de videoarte ‘Mecanismo Velador’, do realizador peruano Diego Vizcarra, que será acompanhada por uma performance sonora ao vivo, por Shaolines del Amor & Zenial.

Mas durante a primeira parte da Mostra, em julho, as emoções continuam. Na noite de 23, há cinema expandido, com a longa-metragem ‘Storm Over Asia’, de Vsevolod Pudovkin. O filme vai ser musicado ao vivo por Tomas Tello, Raul Jardin e pelo talentoso músico polaco Łukasz Szałankiewicz (Shaolines del Amor & Zenial).

Já no mês seguinte, na segunda parte da Mostra, o destaque vai para a sessão de 08 de agosto, em que será apresentada a obra cinematográfica ‘As Fado Bicha’, com a presença da realizadora Justine Lemahieu e das Fado Bicha, que possivelmente brindarão os presentes com algum dos seus temas. Nessa mesma noite há igualmente ‘Língua Solta’, uma performance que junta poesia e projeção de imagens, concebida e apresentada pela poeta Flora Lahuerta.

No dia 12 de agosto, data em que é exibido o filme Grand Tour, do português Miguel Gomes, o público terá a oportunidade de estar ao vivo com Cláudio da Silva. O ator falará do filme e da sua experiência enquanto elemento do elenco. Esta longa-metragem valeu a Miguel Gomes o prémio de Melhor Realização na edição de 2024 do Festival de Cannes.

A Mostra encerra no dia 17 de agosto, com a apresentação da obra de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, ‘A Queda do Céu’. Um documentário emotivo e emocionante inspirado no livro homónimo de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que mergulha na vida e na resistência do povo Yanomami (na Amazónia) revelando a sua relação com a floresta, os espíritos e os ciclos da natureza. O tema vai ser o mote para uma conversa, após a sessão, com o filósofo André Barata. A noite termina com música ao vivo.

Em 25 anos de existência, a Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira já tocou o coração de milhares de pessoas. Todos os anos, residentes, turistas nacionais e estrangeiros, de todas as idades, escolhem ver cinema em comunhão, sob um céu comum.

Este ano, os bilhetes para cada sessão custam 6€ para o público em geral e 4€ para estudantes e sócios do Cineclube. Quem não tiver forma de pagar, poderá ver os filmes da Mostra, trabalhando como voluntário durante o evento. A ideia é que ninguém fique de fora.

De realçar ainda que durante o evento estará aberto ao público o Bar da Mostra, na entrada dos Claustros do Convento do Carmo, com petiscos deliciosos para degustar antes das sessões, durante o intervalo e após os filmes.

A Mostra de Cinema ao Ar Livre envolve, ano após ano, dezenas de voluntários, parceiros e instituições públicas e privadas, empenhados em proporcionar ao público experiências marcantes. Para levar a cabo a iniciativa, o Cineclube de Tavira conta com o importante apoio da Câmara Municipal de Tavira. O ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, a Europa Cinemas e várias empresas privadas também se juntam à lista de apoios do evento.

𝗝𝗨𝗟𝗛𝗢

– Quinta, 17– All We Imagine as Light + videopoema coletivo Palavra Paisagem Escavada

– Sexta, 18 – Cão Preto

– Sábado, 19 – Holy Cow + Opus Habana

– Domingo, 20 – Uma História Simples + peça de videoarte Mecanismo Velador (com performance sonora ao vivo por Shaolines del Amor & Zenial)

– Segunda, 21 – A História de Souleymane

– Terça, 22 – O Meu Bolo Favorito

– Quarta, 23 -Storm Over Asia – Filme musicado ao vivo por Shaolines del Amor & Zenial e Łukasz Szałankiewicz.

– Quinta, 24 – Vermiglio

– Sexta, 25 – Brincar com o Fogo

– Sábado, 26 – O Romance de Fim

– Domingo, 27 – Hanami + videopoema coletivo Palavra Paisagem Escavada

𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢

– Quinta, 07 – Bird

– Sexta, 08 – As Fado Bicha (com a presença da realizadora Justine Lemahieue e de As Fado Bicha + apresentação performática Língua Solta, de Flora Lahuerta)

– Sábado, 09 – Misericórdia

– Domingo, 10 – O Ano Novo que Nunca Veio + curta-metragem Norman McLaren (conversa com Daniel Saucedo de Archivistas Salvages e Asier Armental, da Elias Querejeta Zine EsKola)

– Segunda, 11 – Quando Chega o Outono

– Terça, 12 – Grand Tour (com a presença do ator Cláudio da Silva) + curta-metragem Habana Solo

– Quarta, 13 – Flow

– Quinta, 14 – The Room Next Door + curta-metragem La Tísica

– Sexta, 15 – Girls Will Be Girls

– Sábado, 16 – En Fanfare

– Domingo, 17 – A Queda do Céu + peça de videoarte Mecanismo Velador (após a sessão conversa com o filósofo André Barata e música ao vivo)