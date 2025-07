Feira Popular de Loulé: Áurea e Buba Espinho animam noites

A Feira Popular de Loulé regressa de 10 a 13 de julho, no Monumento Eng.º Duarte Pacheco e no Parque Municipal. O evento gratuito oferece quatro noites de animação, gastronomia, artesanato e atividades infantis, revivendo o espírito dos antigos certames realizados na Quinta do Pombal entre 1946 e 1952.

A inauguração acontece quinta‑feira, dia 10, com a apresentação do grupo de dança Urban Xpression pelas 19h30, seguida do concerto de Buba Espinho às 22h00, que combina cante alentejano, fado e influências urbanas. Na sexta‑feira, dia 11, o Rancho Folclórico de Loulé lidera um workshop de dança às 20h00, com um baile animado por Emanuel e Tânia a partir das 21h00.

No sábado, dia 12, a partir das 21h00 decorre a 45.ª edição do Festival de Folclore promovido pela AGAL, com cinco grupos convidados de várias regiões. O encerramento, no domingo, dia 13, tem concerto de Áurea às 22h00.

O certame inclui ainda expositores de artesanato, tasquinhas de petiscos regionais e espaços para crianças, com insufláveis, jogos e animação a cargo dos Your Own Personal DJ’s, da Palhaça Pirulita e do grupo Luzatripp. O horário é das 19h00 às 00h00 na quinta e no domingo, e até à 1h00 na sexta e no sábado.

Este é, sem dúvida, um dos grandes momentos do verão em Loulé, reunindo tradição, cultura e diversão para todas as idades durante quatro noites.