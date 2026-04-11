Faro: LAMA Teatro lança 6ª edição do Festival MOCHILA

O LAMA Teatro apresenta, no próximo dia 16 de abril, quinta-feira, às 17h30, o lançamento oficial da 6ª edição do Festival MOCHILA, que decorrerá entre 1 e 10 de maio em Faro.

A cerimónia de apresentação terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro e contará com a presença de várias entidades institucionais, entre as quais Antónia Pina, Bruno Inácio, André Lara, Anabela Conceição e João de Brito.

Organizado pelo LAMA Teatro e com direção artística de João de Brito, o Festival MOCHILA regressa à cidade para a sua sexta edição consecutiva, levando mais de 20 propostas artísticas a nove espaços distintos de Faro. A programação inclui teatro, música, dança, performance, instalação e novo circo, com especial enfoque no público infantil e familiar.

Com várias iniciativas de entrada gratuita e atividades ao ar livre, o festival pretende reforçar o acesso democrático à cultura e promover uma oferta artística multidisciplinar de qualidade. Desde a sua criação, em 2021, o MOCHILA tem como missão contribuir para a descentralização cultural e incentivar o desenvolvimento de um pensamento crítico junto das comunidades e dos públicos mais jovens.