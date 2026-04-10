Deejay Télio, Van Zee e Danni Gato no cartaz da 39ª Semana Académica do Algarve

No arraial académico de ontem a AAUAlg anunciou o cartaz para a 39ª edição da Semana Académica do Algarve, que se realiza de 30 de abril a 9 de maio.
É já no final deste mês que o País das Maravilhas volta a ver as ‘luzes das noites académicas’, este ano com o tema: Emissão Especial: 39° Take. A edição deste ano conta, como já é hábito, com barraquinhas dos cursos da Universidade do Algarve (26), o regresso da tenda eletrónica e um cartaz para todos os gostos.
Os bilhetes para a 39ª edição já estão disponíveis na 3cket.
Confere abaixo os nomes que vão passar pelo Palco Idealista (principal) e Tenda Electrónica desta edição:
DIA 30 ABRIL
In Versus
DIA 1 MAIO
Alcool Club
VSP AST
Van Zee
Tenda: Delmastick
DIA 2 MAIO
Irina Barros
Deejay Telio
Kikocoxx
Tenda: Nicola Landgraf
DIA 3 MAIO
American House Party
Tenda: Gamix
DIA 4 MAIO
Rúben Filipe
Rosinha
Tenda: André Canhoto
DIA 5 MAIO
Pagode do Algarve
Dupla Mete Cá Sets
Tenda: Dj Pablu
DIA 6 MAIO
9 Miller
Holly Hood
Tenda: Sotto
DIA 7 MAIO
Real Tuna Infantina
Tuna Bebes
Feminis Ferventis
Versus Tuna
Tenda: Poraii
DIA 8 MAIO
Myles 6ix
Regula
Mizzy Miles
Tenda: Más Influências
DIA 9 MAIO
Domi
Djodje
Danni Gato
Tenda: Rifox