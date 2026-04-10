Deejay Télio, Van Zee e Danni Gato no cartaz da 39ª Semana Académica do Algarve

No arraial académico de ontem a AAUAlg anunciou o cartaz para a 39ª edição da Semana Académica do Algarve, que se realiza de 30 de abril a 9 de maio.

É já no final deste mês que o País das Maravilhas volta a ver as ‘luzes das noites académicas’, este ano com o tema: Emissão Especial: 39° Take. A edição deste ano conta, como já é hábito, com barraquinhas dos cursos da Universidade do Algarve (26), o regresso da tenda eletrónica e um cartaz para todos os gostos.

Os bilhetes para a 39ª edição já estão disponíveis na 3cket.

Confere abaixo os nomes que vão passar pelo Palco Idealista (principal) e Tenda Electrónica desta edição:

DIA 30 ABRIL

In Versus

DIA 1 MAIO

Alcool Club

VSP AST

Van Zee

Tenda: Delmastick

DIA 2 MAIO

Irina Barros

Deejay Telio

Kikocoxx

Tenda: Nicola Landgraf

DIA 3 MAIO

American House Party

Tenda: Gamix

DIA 4 MAIO

Rúben Filipe

Rosinha

Tenda: André Canhoto

DIA 5 MAIO

Pagode do Algarve

Dupla Mete Cá Sets

Tenda: Dj Pablu

DIA 6 MAIO

9 Miller

Holly Hood

Tenda: Sotto

DIA 7 MAIO

Real Tuna Infantina

Tuna Bebes

Feminis Ferventis

Versus Tuna

Tenda: Poraii

DIA 8 MAIO

Myles 6ix

Regula

Mizzy Miles

Tenda: Más Influências

DIA 9 MAIO

Domi

Djodje

Danni Gato

Tenda: Rifox