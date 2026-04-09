UAlg promove workshop sobre o impacto do digital

A Universidade do Algarve promove um workshop ‘𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐞𝐦 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐫𝐨𝐬: 𝐅𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐞 𝐒𝐚𝐮́𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥’ já no próximo dia 16 de abril no Campus de Gambelas.

Este workshop tem como objetivo perceber o impacto do digital no quotidiano e a ajudar a criar limites saudáveis. A inscrição no workshop é gratuita, tem certificado de participação, mas tem vagas limitadas.

📅 𝟏𝟔 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥

⏰ 𝟏𝟒𝐡𝟎𝟎 – 𝟏𝟓𝐡𝟑𝟎

📍 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬 – 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝟐.𝟐𝟕, 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐨 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨

Inscrição via QR Code ou formulário: https://shorturl.at/Dh42m