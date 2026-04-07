Cartaz da 39.ª Semana Académica do Algarve é revelado esta quinta-feira

A Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) acaba de anunciar um arraial académico para esta quinta, dia 9, com destaque principal para a apresentação do cartaz.

Até ao momento a Comissão Organizadora da Semana Académica da 39ª Semana Académica do Algarve apenas anunciou uma confirmação, o rapper Regula para dia 8 de maio.

Nesta noite de quinta-feira, o arraial recebe em palco o DJ Kikocoxx e DJ Tágá. Vai ser possível também comprar a última remessa de passes semanais para o evento, desta vez com um custo de 70 euros.

Ainda sobre a Semana Académica, acontece hoje a terceira reunião de barraquinhas das comissões de festas do evento. Hoje, as comissões vão apresentar os projetos para as suas barraquinhas que depois vão ditar a organização final do recinto do País das Maravilhas deste ano. A reunião começa às 14h30 e acontece no Complexo Pedagógico do Campus da Penha, no anfiteatro 1.5.

A RUA FM é a rádio oficial do evento e vai estar por lá a acompanhar esta apresentação. Podes acompanhar todas as novidades esta tarde, em 102.7 e rua.pt.