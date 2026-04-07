Teatro das Figuras celebra abril com Sérgio Godinho, Daniel Matos, María Págés e a Orquestra do Algarve

O mês de abril inicia com música erudita num concerto sinfónico para celebrar a Páscoa. No mês da Liberdade, o Teatro das Figuras destaca ainda a companhia de dança María Pagés, apresentando um novo olhar sobre o Flamenco, o inconfundível Sérgio Godinho, a estreia da nova criação de Daniel Matos e o arranque do ciclo Os Dias do Jazz.

No próximo concerto do Ciclo Grandes Solistas, a Orquestra do Algarve convida a Orquestra do Norte para interpretar a Sinfonia nº 4 de Gustav Mahler e as Quatro Últimas Canções de Richard Strauss, pela voz da soprano Rafaela Albuquerque. A direção deste concerto sinfónico estará a cargo de Pablo Urbina, maestro titular da Orquestra do Algarve, e terá lugar, hoje, dia 3 de abril, às 18h00.

No dia 7 de abril às 18h00 irá ser apresentado o documentário do projeto Os Invisíveis, uma iniciativa do Teatro das Figuras que visa fomentar a inclusão social de grupos vulneráveis através da expressão artística e cultural e que, no ano de 2025, foi desenvolvido com um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional de Faro. Realizado por Rúben Caeiro e Henrique Lopes, o documentário retrata o trabalho desenvolvido, pela mediadora cultural do Teatro das Figuras, Patricia Amaral, bem como a realidade e as ambições das pessoas que participaram no projeto. “Os Invisíveis” é cofinanciado pela União Europeia através do Programa Regional do Algarve – ALGARVE 2030. A entrada é livre.

A cultura do flamenco regressa com Paraíso de los Negros, uma “coreografia flamenca que faz ressoar os conflitos e a natureza assimétrica da Humanidade”. Com coreografia de María Pagés e dramaturgia de El Arbi El Harti, o espetáculo inspira-se nos princípios de liberdade e autoridade expostos na obra “Poeta em Nova Iorque”, do dramaturgo Frederico García Lorca. Em palco, a conceituada bailarina e coreógrafa María Pagés, expõe as irregularidades da nossa sociedade numa linguagem tão tradicional da cultura espanhola. Paraíso de los Negros apresentar-se-á no dia 10 de abril, às 21h30.

No dia seguinte irá ecoar uma das vozes mais carismáticas da luta pela Liberdade! Sérgio Godinho regressa a um palco que lhe é bem conhecido acompanhado pelos Assessores, para aquele que será um momento de celebração de uma carreira que se confunde com história do quotidiano português. No dia 11 de abril, pelas 21h30.

“Estou à Beira do Abismo mas a Vista é excecional”, frase de Tracey Emin, uma das enfants-terribles das Práticas Artísticas Contemporâneas, é um ponto de partida para a próxima conversa moderada por Nelson Guerreiro, da Bóia Associação Cultural, que terá lugar no dia 15 de abril, quarta-feira, pelas 18h00. Pedro Barreiro, diretor artístico do Espaço do Tempo e André Tecedeiro, poeta, dramaturgo, artista visual e ativista LGBTQIA+, serão os convidados que vão debater as modalidades e práticas artísticas da atualidade.

O coreógrafo Daniel Matos regressa ao Teatro das Figuras para uma estreia – A Luminosa Violência da Perfeição, no dia 18 de abril às 21h30. A partir da ideia de pavana — dança processional de carácter melancólico — emerge uma reflexão física sobre o adiamento do fim da juventude e sobre aquilo que permanece por viver. Ao vivo, os bailarinos serão acompanhados por Joana Guerra e um ensemble da Orquestra do Algarve.

A segunda edição do ZOOM – Encontro de Mediação Cultural, regressa nos dias 22 e 23 de abril para reunir especialistas e profissionais do setor, professores, programadores, alunos e artistas das diferentes artes performativas, para refletir e debater em torno de conceitos e desafios da mediação cultural e do papel do mediador. A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória.

Um convidado inesperado, que salta da tela para o palco, irá acompanhar o Trio de Zé Eduardo no concerto de abertura da 10ª edição d’Os Dias do Jazz. No dia 30 de abril, data em que se assinala o Dia Internacional do Jazz, Zé Eduardo, Marcelo Araújo e Simon Seidl convidam o norte-americano Clarke Peters para partilhar o palco do Teatro das Figuras, a partir das 21h30. Os Dias do Jazz prosseguem por vários palcos da capital algarvia, até dia 24 de maio.