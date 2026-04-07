Associação de Futebol do Algarve distinguida com Bandeira da Ética

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) foi recentemente distinguida com a Bandeira da Ética, uma certificação atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto. O reconhecimento destaca o trabalho desenvolvido pela instituição na promoção de valores éticos e de responsabilidade social no desporto.

A distinção surge, em particular, no seguimento da campanha “O Fair-Play Joga em Casa”, uma iniciativa que tem mobilizado a comunidade desportiva algarvia e que visa reforçar a importância do respeito, da empatia e da lealdade dentro e fora das competições. Esta certificação tem a validade de um ano e reconhece as boas práticas implementadas pela AFA neste domínio.

A campanha conta com o apoio de cerca de duas dezenas de embaixadores de relevo no panorama desportivo nacional, entre os quais selecionadores nacionais, atletas internacionais, dirigentes e representantes de entidades ligadas ao futebol e à segurança. Paralelamente, registou uma forte adesão institucional, envolvendo sete municípios da região, cerca de 40 clubes, 17 associações de modalidades, uma federação desportiva e diversos núcleos de arbitragem.

“O Fair-Play Joga em Casa” tem também conquistado visibilidade na imprensa nacional, reforçando a mensagem de que os valores do desporto devem estar presentes em todos os contextos — seja nos campos, nas bancadas ou na vida quotidiana. A iniciativa sublinha que “jogar em casa” significa transformar qualquer espaço num ambiente de boas práticas, onde a conduta exemplar é a maior vitória.

Com esta distinção, a AFA passa a integrar uma comunidade de instituições reconhecidas pelo seu compromisso com a ética no desporto. A associação destaca ainda o papel fundamental dos clubes, árbitros, municípios, parceiros regionais e nacionais, bem como da Direção Regional do IPDJ, para a concretização deste marco na sua história.

A conquista da Bandeira da Ética reforça o posicionamento da AFA como uma entidade ativa na promoção de um desporto mais justo, inclusivo e formativo.