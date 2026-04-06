Sérgio Godinho apresenta novo livro na Biblioteca Municipal de Olhão

O músico e escritor Sérgio Godinho estará na Biblioteca Municipal José Mariano Gago, em Olhão, no próximo dia 10 de abril, às 18:30, para apresentar a sua mais recente obra, Como se não houvesse amanhã.

Nascido no Porto, em 1945, Sérgio Godinho iniciou o seu percurso artístico nos finais da década de 60, tendo lançado o seu primeiro álbum, Os Sobreviventes, em 1971. Ao longo de uma carreira marcante, afirmou-se como um dos mais relevantes criadores da cultura portuguesa contemporânea, com uma obra que atravessa gerações e permanece profundamente ligada à memória coletiva, incluindo o período pré e pós-25 de Abril.

Reconhecido pela força das suas palavras e pela originalidade da sua criação, tem desenvolvido também um percurso literário consistente, que abrange romance, literatura infantojuvenil e poesia.

Em Como se não houvesse amanhã, apresenta-se como contista, explorando temas como a solidão, a morte, o ciúme e a urgência de viver. Através de personagens intensas e situações-limite, a obra propõe uma reflexão sobre o presente, os dilemas existenciais e a finitude.

A sessão contará com a moderação de Paulo Pires, diretor do Departamento de Cultura do Município de Olhão, promovendo um momento de partilha e reflexão em torno desta nova obra.

De entrada livre, a iniciativa é aberta a todos os interessados.