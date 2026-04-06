Plantaram-se e distribuíram-se árvores em Loulé

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas, a Câmara Municipal de Loulé, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Divisão do Ambiente, da Divisão dos Espaços Verdes e da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, promoveu um conjunto de iniciativas com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da preservação das florestas, da biodiversidade e da adoção de práticas sustentáveis.

No dia 25 de março, durante o período da manhã, realizou-se a habitual entrega gratuita de árvores e plantas aromáticas, na Cerca do Convento, em Loulé. A iniciativa visou, uma vez mais, envolver os cidadãos na conservação do ambiente e promover o plantio de árvores nas suas propriedades, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e da biodiversidade local. Esta foi uma oportunidade para os munícipes adquirirem árvores de diferentes espécies, gratuitamente, incentivando a plantação de espécies em espaços privados para a valorização paisagística e o reforço da biodiversidade local.

As comemorações prosseguiram no dia 27 de março, com a realização de uma ação de plantação de cerca de 300 árvores no Barranco do Velho, junto ao Centro Comunitário, na freguesia de Salir. A iniciativa contou com a participação de trabalhadores da Autarquia, cuja deslocação foi assegurada através de transporte coletivo, promovendo a redução da pegada ambiental associada às deslocações. Para além do contributo ecológico, esta ação constituiu também um momento de teambuilding, proporcionando aos colaboradores um contacto direto com o território rural do concelho e reforçando o espírito de equipa.

A Câmara Municipal de Loulé agradeceu a todos os envolvidos e destacou a importância da participação ativa da comunidade na proteção e valorização do património natural, reforçando o compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.

O Dia Internacional das Florestas é um convite a parar, respirar fundo e reconhecer a importância vital das árvores e da vegetação para a nossa vida. As florestas purificam o ar, regulam o clima, protegem o solo, abrigam biodiversidade e são fonte de alimento, bem-estar e identidade cultural. Plantar uma árvore ou uma planta aromática é mais do que um gesto simbólico, é um compromisso com o futuro. É semear equilíbrio, saúde e sustentabilidade nas nossas casas, jardins e comunidade. Esta efeméride constitui uma data de reflexão sobre a importância das florestas na sustentabilidade do Planeta, nomeadamente na regulação do clima, conservação da biodiversidade e bem-estar das populações.