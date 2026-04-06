Município de Olhão assume manutenção de rotundas e avança com requalificação em Moncarapacho

No âmbito de um acordo estabelecido com a Infraestruturas de Portugal, o Município de Olhão passou a assegurar a manutenção das rotundas do concelho sob gestão daquela entidade.

O primeiro passo já foi dado, com a requalificação da rotunda de acesso à A22, em Moncarapacho, onde foram realizados trabalhos de rearborização, tratamento do solo e embelezamento do espaço envolvente.

Esta intervenção marca o início de um conjunto de ações que irão abranger outras rotundas do concelho, reforçando o cuidado com o espaço público e a valorização da paisagem urbana.