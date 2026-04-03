Olhão: Folar tem um mercado próprio esta Páscoa

O Mercado do Folar Tradicional de Olhão regressa aos Mercados de Olhão como uma das principais celebrações das tradições pascais no Algarve, reunindo produtores locais, famílias e visitantes num ambiente marcado pela partilha e identidade cultural.

Realizado num dos espaços mais emblemáticos da cidade de Olhão, o evento destaca-se não apenas pela vertente gastronómica, mas também pelo seu papel na preservação de práticas e saberes ancestrais.

A arquitetura icónica dos mercados, bem como a sua forte ligação à comunidade local, reforçam a autenticidade da iniciativa, criando o cenário ideal para valorizar o folar, um dos símbolos mais representativos da Páscoa algarvia.

Ao longo do mercado, produtores e famílias apresentam o folar tradicional, preparado segundo receitas transmitidas de geração em geração. Para além da degustação, o evento promove o convívio entre diferentes gerações, incentivando a troca de experiências e a valorização do património cultural imaterial da região.

Mais do que uma mostra de doçaria, o Mercado do Folar afirma-se como um ponto de encontro comunitário e um contributo ativo para a preservação das tradições locais, reforçando o papel dos Mercados de Olhão enquanto guardiões da identidade cultural algarvia.