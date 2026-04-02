Olhão associa-se a campanha de prevenção aos maus-tratos na infância

O Município de Olhão associa-se à campanha nacional promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que assinala abril como o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

Esta iniciativa tem origem num gesto simbólico de Bonnie Finney, que utilizou uma fita azul para alertar a comunidade para a realidade dos maus-tratos infantis. Hoje, o Laço Azul é um símbolo internacional de sensibilização, apoio às vítimas e compromisso coletivo com a proteção das crianças.

Ao longo do mês, o concelho será palco de diversas ações de sensibilização, dinamizadas pelo Município, pelas escolas e por várias entidades parceiras. Como forma de assinalar esta causa, o edifício dos Paços do Concelho estará iluminado de azul, reforçando esta mensagem de alerta e esperança.

“Serei o que me deres… que seja amor” é o lema desta campanha, que nos lembra da responsabilidade de todos na construção de uma infância segura, digna e feliz.

Veja aqui o hino desta campanha e junte-se a esta causa.